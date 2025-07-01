Более 230 гектаров земли в Подмосковье по решению суда перейдут в сельхозоборот

В Подмосковье земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть изъяты у владельцев. Это происходит, если они нарушают закон или не используют объекты по назначению более трех лет. В регионе суды уже приняли такие решения, сообщили в Минсельхозпроде МО.

Контролирующие органы следят за использованием земель. Если обнаруживаются нарушения, владельцам дают время их исправить. Если ничего не меняется, дело передается в суд. Сейчас в Подмосковье изъято 233 гектара земли для дальнейшего использования в сельском хозяйстве.

В их числе 97 гектаров в Волоколамском округе, 57 в Клину, 43 в Егорьевске, 23 в Коломне и других.

Земельные участки представят на публичных торгах. Их смогут приобрести производители, которые уже работают в сельском хозяйстве.