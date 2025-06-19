Более 230 детей в Истре получат льготные путевки в летние лагеря

Муниципальный округ Истра обеспечивает льготными путевками детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, сирот, а также одаренных школьников и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этот раз в летних лагерях отдохнут свыше 230 юных жителей.
Кроме того, ежегодно бесплатные путевки предоставляются детям из семей участников специальной военной операции. В этом году ребята смогут отдохнуть и оздоровиться в местных загородных лагерях, в том числе в «Красной гвоздике» и «Литвиново», отправиться на побережье Черного моря, а также принять участие в смене военно-патриотической направленности в лагере «Настоящие герои» в Одинцове.
Чтобы получить путевку, необходимо предоставить подтверждающие документы в Управление образования муниципального округа Истра или Окружное управление социального развития № 2.
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