Более 230 человек переедут в многоэтажку из аварийного жилья в Жуковском

В наукограде близится к завершению строительство жилого дома, расположенного на улице Гагарина, д. 81/1 в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В новую многоэтажку планируется переселить 238 человек из аварийного жилья.

В настоящее время на объекте полностью завершен монтаж вентилируемого фасада. Активно ведутся работы по устройству инженерных сетей. Параллельно с этим продолжается отделка внутренних помещений, включающая в себя штукатурку, покраску стен и потолков, укладку напольных покрытий и установку сантехнического оборудования.

Всего в новый дом переедут 106 семей, проживающих в аварийных домах, расположенных по улицам Мичурина, Клубная и Чапаева.

Завершить строительство и передать ключи новоселам планируется во втором квартале этого года. Общая расселяемая площадь составит более четырех тысяч квадратных метров.