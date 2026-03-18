Еще 2,3 тысячи онлайн-заявок на выплаты медикам подали в Подмосковье

С начала года на портал госуслуг Московской области поступило свыше 2,3 тысяч заявлений на получение электронных выплат медицинским работникам за аренду жилья. Это данные из пресс-службы Министерства государственного управления Московской области.

Получить выплату могут медицинские работники с высшим или средним образованием, которые трудятся в государственных медучреждениях Подмосковья не менее чем на полную ставку. Важно, чтобы у заявителя и его семьи не было своего жилья в Московской области.

Размер компенсации за аренду жилья варьируется от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от городского округа, где работает специалист. Если за выплатой обращается семья, в которой оба супруга — медработники, то они получат от 30 до 45 тысяч рублей.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней и доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты».