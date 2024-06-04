Более 2,3 тысячи спортивных мероприятий пройдет летом в Подмосковье

Этим летом в Московской области пройдет свыше 2,3 тысячи спортивных и физкультурных мероприятий. В прошлом году участие в них приняли более 1,7 миллиона человек, в этом году число может увеличиться до двух миллионов.

Для любителей спорта пройдут забеги, велозаезды, заплывы и многое другое. Так, 8 июня состоится забег «Волоколамский рубеж», а 13 июля в Сергиевом Посаде пройдет марафон «Сергиевым путем». Полумарафон «Большая Волга» ждет будет ждать всех желающих 24 августа в Дубне.

Знаменитая серия велостартов Gran Fondo состоится 2 июня в Волоколамском округе и в Клину, 21 июля — в Богородском округе, а 25 августа — в Серпухове.

Помимо этого, 8 июня состоится футбольный матч в рамках проекта «Выходи во двор». Легенды футбола сыграют с любителями в Луховицах. Затем матчи пройдут в Подольске, Одинцове, Наро-Фоминске, Дубне, Солнечногорске и других округах.

Также 8 июня состоится второй старт заплыва в рамках международных соревнований Кубок чемпионов Swimcup. Заключительные июньские соревнования стартуют 15 июня на Озернинском водохранилище Рузского городского округа. Следующие турниры намечены на 28 июля в Мытищах, 11 августа на Пестовском водохранилище и 31 августа снова на Озернинском водохранилище.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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