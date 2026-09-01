Более 2,3 тысячи первоклассников пошли в школы Богородского округа

В школах Богородского округа 1 сентября прозвенел первый звонок. За парты сели 2367 первоклассников, для которых этот день стал началом нового пути в мир знаний.

Этот учебный год стал для округа особенным. Некоторые школы открылись после капитального ремонта. Обновленный Центр образования № 26 в деревне Большое Буньково встретил учеников современным оборудованием, новыми классами и уютными пространствами.

В этом году вектор развития образования направлен на внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс. С марта 2026 года продолжается пилотный проект «Умная проверка тетрадей». 19 Центров образования участвуют в апробации проекта «Киберурок». А Центр образования № 5 и Старокупавенский лицей стали участниками проекта «Безопасная школа».

Округ развивает международное партнерство: в рамках проекта «Образование без границ» продолжается сотрудничество с Китаем, что открывает новые возможности для обмена опытом и культурного взаимодействия школьников. Новый учебный год обещает быть насыщенным и интересным — от первых букв в прописях до передовых образовательных технологий.