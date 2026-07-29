Более 23 тысяч заявок на перераспределение земель подали в Подмосковье с января

С начала года более 23 тысяч раз воспользовались услугой по перераспределению земельных участков на портале госуслуг Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Владельцы подмосковных земель — физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели — могут подать заявление на перераспределение участков через портал. Для этого нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы. Их проверит искусственный интеллект, который распознает неверные файлы.

Услуга предоставляется в два этапа. Сначала заявитель получит постановление администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане или согласие на заключение соглашения о перераспределении в соответствии с ПМТ. После кадастровых работ и внесения новых границ в ЕГРН будет заключено соглашение о перераспределении.

Теперь в электронной форме заявления работает сервис предпроверки и сервис автогенерации схемы земельного участка. Жители региона могут сгенерировать схему участка прямо при заполнении заявления без услуг кадастровых инженеров. Сформированный файл можно скачать, изучить и приложить к заявлению.