Более 23 тысяч заявлений подали в колледжи и техникумы Подмосковья с июня

С начала приемной кампании в колледжи и техникумы Подмосковья абитуриенты подали уже 23,5 тысячи заявлений. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

«В этом году мы увеличили число бюджетных мест до 19 тысяч — это на тысячу больше, чем годом ранее. В первую очередь нововведения коснулись специальности сварщика и направления „технология машиностроения“, на них мы видим особый спрос среди поступающих», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Колледж «Подмосковье» принял уже 1,6 тысячи заявлений. На втором месте Щелковский колледж, туда подали 1,3 тысячи заявок. Замыкает тройку самых востребованных Электростальский колледж, поступить в который захотели уже 1,1 тысячи абитуриентов.

Самое популярное направление этого года — «Информационные системы и программирование». Более двух тысяч выпускников хотят получить профессию этого профиля. Востребованы также направления, связанные с ремонтом машин, сваркой и электрикой.

Заявление в колледжи и техникумы Подмосковья можно подать через портал gosuslugi.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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