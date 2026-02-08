Более 23 тысяч раз воспользовались услугой по получению бесплатных земельных участков в 2025 году

В пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщили, что в 2025 году более 23 тысяч раз была использована электронная услуга по предоставлению бесплатных земельных участков. Заявление на получение участка можно подать на региональном портале государственных услуг.

Данная услуга позволяет получить земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или те, на которые право собственности не разграничено. Все участки имеют установленные границы и стоят на кадастровом учете.

Услуга «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно» доступна на региональном портале в разделе «Земля» — «Использование и аренда». Воспользоваться ей могут как физические, так и юридические лица. Для этого необходимо авторизоваться на портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.

Подробности можно узнать на сайте [регионального портала госуслуг](https://uslugi.mosreg.ru/services/11522).