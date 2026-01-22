Более 23 тысяч онлайн-заявок на бесплатный участок подали в Подмосковье за год

На региональном портале Подмосковья доступна госуслуга по предоставлению бесплатных земельных участков. В 2025 году ей воспользовались более 23 тысяч раз.

Подать заявление на предоставление земельного участка можно через «Госуслуги», напомнили в Мингосуправления Подмосковья.

«В рамках услуги можно получить земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или право собственности на которые не разграничено, имеют установленные границы и стоят на кадастровом учете», — пояснили в ведомстве.

Услуга доступна в разделе портала «Земля» — «Использование и аренда». Ей могут воспользоваться физические и юридические лица. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заволнить форму.