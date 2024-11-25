Более 23 тысяч кошек Подмосковья вакцинировали с начала года

Подмосковные ветеринары привили комплексными вакцинами в государственных ветеринарных клиниках более 23 тысяч кошек с начала года. Животных вакцинировали от панлейкопении, бешенства, вирусной лейкемии и других заболеваний.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, вакцины для кошек бывают моновалентные, которые направлены на борьбу с одним видом заболевания или же поливалентные — против нескольких.

«В ветеринарных клиниках Минсельхозпрода Московской области подобрать необходимую вакцину и определить правильную схему вакцинации для вашей кошки поможет ветеринарный специалист», — добавили в ведомстве.

Чтобы записаться на прием к ветеринарному врачу или узнать подробности о вакцинации, нужно позвонить на горячую линию по номеру +7 495 668-01-25, которая работает с 9:00 до 21:00 ежедневно.