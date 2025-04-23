Более 23 тысяч гектаров обработают от борщевика в Подмосковье в 2025 году

С мая в Подмосковье начнется обработка территорий от борщевика Сосновского. Растение опасно для человека, оно может вызывать ожоги на коже и слизистых. Также сорняк имеет свойство подавлять рост других растений. Для борьбы с борщевиком в этом году обработают более 23,6 тысячи гектаров земли.

Побеги многолетнего растения могут достигать трех метров, сорняк распространяется семенами и восходит раньше любой растительности.

В Минсельхозпроде МО рассказали, что работы проведут в два этапа — с мая до середины июня и повторно с конца июня по сентябрь. Для обработки используют различные способы. Выбор будет зависеть от степень поражения участка, близости населенных пунктов и особенностей рельефа.

Обычно результата добиваются распылением химических составов и механическим способом — покосом и выкорчевыванием.

В ведомстве уточнили, что обработку проведут на всех муниципальных землях. На частных территориях ответственность за удаления борщевика несут владельцы.