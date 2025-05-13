Более 23 тысяч человек приняли участие в месячнике чистоты в Подольске

Наводить порядок в городском округе начали еще в феврале. А в течение месячника чистоты к субботникам присоединилось более 23 тысяч жителей Подольска.

Весенняя уборка прошла на более чем 30 общественных территориях на улицах, в парках, скверах и зонах отдыха. Особое внимание уделили тем местам, на которые указывали сами жители через портал «Добродел». В порядок привели также территории во дворах и у школ. Было задействовано сотни единиц техники.

В Подольске также 29 марта, 5 и 26 апреля состоялись три массовых муниципальных субботника. За время проведения месячника чистоты было собрано более 2500 кубометров мусора.

«Главное — не в цифрах, а в единении горожан, общем стремлении сделать родной Подольск красивым и ухоженным», — отметил глава округа Григорий Артамонов. Он поблагодарил всех жителей, которые приняли участие в субботниках.