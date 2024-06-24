Более 23 тысяч человек посетили подмосковные карусели на прошлой неделе

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Более 23 тысяч человек посетили карусели Московской области на прошлой неделе. Эту статистику опубликовало Министерство благоустройства региона.

В ведомстве пояснили, что самыми посещаемыми с 17 по 23 июня стали карусели в Сергиевом Посаде — более 4800 человек, в Коломне — более четырех тысяч и в Ногинске — там на каруселях прокатились более 3800 человек.

Все аттракционы оформлены в разных стилях, дизайн которых разработал известный художник Денис Симачев.

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