Более 225 тысяч животных привили в Подмосковье в 2025 году

Более 225 тысяч животных получили прививки в Подмосковье в 2025 году. В честь Дня любви к своему питомцу ргеиональный Минсельхозпрод напомнил о важности мер профилактики для обеспечения здоровья и безопасности хвостатых.

В прошлом году ветеринары Подмосковья привили более 130 тысяч собак и 95 тысяч кошек. Большинство из них получили вакцину от бешенства, это свыше 145 тысяч питомцев.

«Для собак и кошек доступна бесплатная вакцинация от бешенства препаратом „Рабикан“, а также комплексные прививки от чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, лептоспироза и других заболеваний за дополнительную плату. Кошек прививают от панлейкопении, кальцивироза, ринотрахеита и других инфекций», — сказали в ведомстве.

Всего в Подмосковье работают более 80 государственных ветклиник. Их можно найти на интерактивной карте. Сервис показывает адреса и график работы, а также помогает проложить удобный маршрут и сразу записаться на прием.

Зарегистрировать питомца удаленно можно через «Госуслуги», приложив цифровое фото и ветеринарный паспорт.

Также в регионе работает горячая линия по вопросам ветеринарии по номеру +7 (495) 668-01-25.