Еще 22 тысячи случаев использования телефонов за рулем выявили в Подмосковье

В Московской области в январе 2026 года комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали свыше 22,5 тысяч случаев использования мобильных телефонов водителями. Это стало частью масштабных мер по профилактике нарушений правил дорожного движения, направленных на повышение безопасности на дорогах региона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Массовую фиксацию использования телефона за рулем в Подмосковье начали весной 2025 года – число комплексов, распознающих этот тип нарушений, достигло 304», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По итогам прошлого года зафиксировано более 27,7 тысяч случаев использования телефонов, при этом на декабрь пришлось 11,4 тысячи нарушений.

На сегодняшний день на дорогах Московской области функционируют более 2 тысяч комплексов фотовидеофиксации. При обнаружении нарушения штрафы в размере 1,5 тысяч рублей автоматически начисляются собственникам транспортных средств.

Минтранс Подмосковья призывает водителей не пренебрегать безопасностью и избегать использования телефонов во время управления автомобилем.