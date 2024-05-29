Более 220 врачей Подмосковья прошли арт-терапию в НИКИ детства с мая

Фото: Медиасток.рф

Психологи учебного центра НИКИ детства провели 28 занятий арт-терапией для врачей Подмосковья в мае. На таких тренингах педиатры снимают стресс с помощью творчества и учатся снижать эмоциональное напряжение.

«Врачи первичного звена всегда первыми встречают пациента, а педиатры „лечат“ также и родителей детей. Мы ввели арт-терапевтические тренинги в начале мая. Проведено 28 занятий, в которых приняли участие 222 медицинских специалиста», — рассказала руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

На занятиях врачи рисуют, сочиняют сказки, слушают музыку и открывают себя в разных видах творчества. Цель тренера — обозначить и разрешить проблему или конфликт, прояснить травмирующее переживание. Занятия в группах помогают развивать ценные навыки, повысить самооценку участников, решить общие проблемы.

В рамках проекта НИКИ детства и Минздрава Подмосковья «Наш участковый врач» для детских специалистов региона проводятся три психологических тренинга: эмоциональный интеллект, профилактика профессионального выгорания и арт-терапия.

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