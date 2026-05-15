Более 220 тысяч цветов высадят в Истре

Высадкой цветов в округе занимается четыре бригады учреждения «ДОДХИБ». Работа идет масштабная: к примеру, только на оформление территории у памятника на Советской улице ушло почти 9 тысяч саженцев.

Виолы, бархатцы, петунии и сальвии преобразили городские общественные пространства: яркие растения уже украшают Центральный городской парк, клумбы около Дома Ветеранов, и скверы города. Продолжается высадка цветов и в других населенных пунктах — в Дедовске, Павловской Слободе, ЖК «Малая Истра». Специалисты также приведут в порядок клумбы на круговых перекрестках Истры — на них тоже появятся цветы.

Цветники сделают и в других населенных пунктах округа: в Снегирях, Кострове, Глебовском, поселке Гидроузла имени Куйбышева, Новопетровском и Курсакове. На протяжении всего летнего сезона специалисты МБУ «ДОДХИБ» будут ухаживать за растениями и при необходимости обновлять их.