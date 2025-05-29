Более 220 тысяч однолетних растений высадят на городских клумбах в Коломне

Цветники на городских площадках в Коломне и Озерах совсем скоро украсят более двух сотен тысяч растений. Массовое озеленение традиционно стартует в округе в начале лета.

Высаживать цветы начали в мае ко Дню Победы, однако большая часть работ только предстоит. На клумбах в этом году появятся циннии, бегонии, петунии и цинерарии. Они будут цвести до поздней осени.

Подготовкой клумб перед высадкой занимаются сотрудники муниципального предприятия «Спецавтохозяйство». Они очищают старые участки, обрабатывают и рыхлят почву.

«Чтобы сохранить красоту композиций надолго, необходим регулярный уход: полив, подкормка, удаление сорняков и увядших цветков. Так что для наших сотрудников забота о красоте родного города — задача всесезонная», — отметили в организации.

Также на городских площадях, в парках, скверах, на территории Коломенского кремля и других общественных пространствах установят вазоны с цветущими растениями.