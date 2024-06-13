Более 220 тематических ярмарок проведут в Подмосковье в июне

Более 220 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье до конца июня. Гости и жители региона смогут приобрести мясные и молочные продукты от местных производителей, сувениры, предметы интерьера, а также попробовать мед и выпечку.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, всего до конца июня в 44 городских округах региона пройдут 228 тематических ярмарок.

«Будут представлены свежие молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, сладости, сувениры ручной работы. Для садоводов также открыты специализированные ярмарки, где доступны посадочный материал, удобрения и различные инструменты», — рассказал Двойных.

В ведомстве отметили, что больше всего тематических ярмарок пройдут в Щелкове — всего 22.

В Раменском округе в июне пройдет 10 ярмарок, включая «Праздник сластен», «Товары регионов России», а жители Одинцовского городского округа до 16 июня смогут купить первую клубнику на ярмарке «Клубничная неделя».

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