Более 220 школьников приняли участие в конкурсе инноваций в Наро-Фоминске

В Подмосковье на базе оздоровительного комплекса «Литвиново» прошел конкурс «Таланты XXI века», в котором приняли участие школьники из России и Беларуси. В течение четырех дней 229 участников в возрасте от 14 до 18 лет демонстрировали свои знания и умения в области науки, техники и инноваций.

Конкурс направлен на поддержку талантливой молодежи и развитие научно-технического творчества. По словам организаторов из Центра всестороннего развития детей «Прогресс», проект объединяет одаренных ребят из двух стран, помогает им обмениваться опытом, формировать профессиональные навыки и открывает возможности для будущей карьеры в сфере науки и технологий.

Участники представили свои разработки в семи направлениях, включая робототехнику, программирование, электронику, биотехнологии и аэрокосмические технологии. Кроме конкурсной программы, ребята приняли участие в интеллектуальной викторине «Технологии XXI века», посетили парк «Патриот», мастер-классы и вечер Союзного государства «Две страны — одна судьба».

Напомним, конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения России и Министерства образования Белоруссии.