Более 220 нарушений лесного законодательства пресекли в Подмосковье с января

С начала года в Московской области зарегистрировали 223 случая самовольного занятия лесных участков. В отношении нарушивших законодательство лиц составили протоколы.

Больше всего случаев выявили в Московском учебно-опытном лесничестве — 54. Еще 25 зафиксировали в Истринском лесничестве, а 25 — в Сергиево-Посадском.

«Лесная охрана регионального Комлесхоза регулярно выходит на патрулирование земель государственного лесного фонда по установленным маршрутам», — пояснил председатель ведомства Евгений Агулов.

В комитете напомнили, что за нарушение гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, должностным лицам — до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 300 тысяч рублей. Кроме того, они обязаны возместить нанесенный лесам вред.