Более 220 мероприятий проведут зимой в Коломне

Городской округ Коломна готовится к старту губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В его рамках проведут более 220 мероприятий для детей и взрослых.

Масштабный туристический проект губернатора области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» откроется в Коломне 1 декабря.

«В рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“ в городском округе запланировано более 220 событийных мероприятий для детей и взрослых. Основными площадками зимних активностей станут парк Мира, сквер имени Зайцева и Запрудский парк в Коломне, а также общественные пространства „Сосновый бор“ и „Дубки“ в Озерах», — рассказала заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова.

В течение зимы будут работать резиденция и почта Деда Мороза. Посетители парков смогут принять участие в играх, увидеть театральные постановки и сделать фотографии у тематических фотозон.

Среди масштабных мероприятий — открытие главных городских елок, ледовое шоу Ильи Авербуха, театральный фестиваль «Рождественский вертеп» и забавы в парках.

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