Более 220 «кубов» старых автомобильных покрышек собрали в Истре

Коммунальные службы за лето собрали более 220 кубометров шин, которые жители выбрасывали в неположенных местах. Автомобильные покрышки отнесены к 4 классу опасности и не являются твердыми коммунальным отходам, поэтому их нельзя оставлять на обычных мусорных площадках.

Коммунальные службы не первый год занимаются такой работой. Мало кто знает, что резина, изготовленная из синтетического каучука, огнеопасна и практически не подвержена биологическому разложению. Горы старых покрышек десятилетиями хранятся на мусорных полигонах, загрязняя почву и грунтовые воды продуктами распада. Достаточно малейшего возгорания, чтобы резина вспыхнула и затянула небо густым черным дымом, отравляя атмосферу сильнейшими канцерогенами и другими убивающими все живое веществами.

Поэтому некоторые выбрасывают их неправильно. Сотрудники муниципальной службы содержания территорий проводят подбор опасных отходов и отвозят их на места разрешенного складирования, откуда отправляют их на вторичную переработку.

Напоминаем нашим жителям, что в городском округе Истра работает 21 локация, где можно оставить старые покрышки. Центральная находится по адресу: город Истра, улица Ленина, дом № 1 «Мегабак».

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