Более 220 фасадов домов Подмосковья очистили от вандальных надписей в сентябре

В сентябре коммунальные службы очистили от вандальных надписей около 220 фасадов жилых домов. Работы провели по заявкам жителей.

В министерстве по содержанию территорий напомнили, что нанесение граффити, рисунков и надписей квалифицируется как хулиганство и вандализм. За это предусмотрена административная ответственность. Ответственность за устранение таких объектов лежит на управляющих компаниях.

Так в сентябре по заявкам жителей очистили около 220 фасадов домов. Так, работы провели на Набережной улице в Долгопрудном и на Осенней в Одинцове.

«Если вы заметили следы вандализма на фасаде вашего дома — сообщите об этом вашу управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО», — сказали в министерстве.