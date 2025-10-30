Более 220 фасадов домов Подмосковья очистили от вандальных надписей в сентябре
В сентябре коммунальные службы очистили от вандальных надписей около 220 фасадов жилых домов. Работы провели по заявкам жителей.
В министерстве по содержанию территорий напомнили, что нанесение граффити, рисунков и надписей квалифицируется как хулиганство и вандализм. За это предусмотрена административная ответственность. Ответственность за устранение таких объектов лежит на управляющих компаниях.
Так в сентябре по заявкам жителей очистили около 220 фасадов домов. Так, работы провели на Набережной улице в Долгопрудном и на Осенней в Одинцове.
«Если вы заметили следы вандализма на фасаде вашего дома — сообщите об этом вашу управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО», — сказали в министерстве.