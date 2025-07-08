Более 22 тысяч заявок на экстренную соцпомощь подали в Подмосковье с января

С начала года жители Подмосковья подали более 22,5 тысячи заявлений на экстренную социальную помощь через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Такую помощь может получить тот, кто оказался в трудной жизненной ситуации — например, из-за инвалидности, потери работы, низкого дохода, преклонного возраста или других обстоятельств. При рассмотрении заявки учитываются доходы семьи за три месяца, а получить такую помощь можно один раз в год.

Оформить услугу можно онлайн — на портале госуслуг Московской области в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить специальную форму. Также в сервис встроен удобный помощник, который помогает заранее рассчитать, подходит ли доход семьи под условия для получения поддержки.