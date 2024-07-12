Более 22 тысяч тонн продукции в год выпустит сырный завод под Дмитровом

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетил сырный кластер в деревне Лучинское Дмитровского городского округа. Объем инвестиций в предприятие составляет более шести миллиардов рублей.

Как пояснили в ведомстве, благодаря реализации этого проекта удалось создать более 600 рабочих мест. Предприятие «Сырая долина» выпускает 22,5 тысяч тонн сыра в год, а производство сухой сыворотки — 14,28 тысяч тонн.

Двойных подчеркнул важность поддержки перспективных проектов, которые направлены на развитие сельского хозяйства и выпуска продовольствия.

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