Более 22 тысяч госуслуг по имуществу предоставили в Подмосковье с января

Министерство имущественных отношений Московской области предоставляет широкий спектр услуг, включая выделение земельных участков и оформление документов из государственных и муниципальных реестров. Все эти услуги доступны на региональном портале госуслуг, что позволяет гражданам подавать заявления и получать необходимые документы, не покидая своего дома.

В течение первых десяти месяцев 2024 года более 234 тысяч жителей Подмосковья воспользовались электронными услугами в сфере земли и имущества. В этом году наблюдается рост числа обращений за государственными услугами в Миноблимущества. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество предоставленных услуг увеличилось на 18,1 тысячи.

Наибольшее количество заявлений поступило на перераспределение земель — более 57,7 тысячи (на четыре тысячи больше, чем в прошлом году). Также свыше 50 тысяч человек обратились за предварительным согласованием предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, что на девять тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, более 27 тысяч граждан получили услуги по предоставлению таких земельных участков в аренду без торгов или в собственность за плату без проведения торгов, что на две тысячи больше, чем в 2023 году.