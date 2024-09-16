Более 22 тысяч человек посетили парк Мира в Коломне в день открытия

Парк Мира открылся в Коломне после масштабной реконструкции 14 сентября. Мероприятие приурочили ко Дню города, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В день открытия в парке провели большую праздничную программу, которая охватила 22 тысячи человек. Для гостей работали тематические площадки с играми, мастер-классами, фотозонами и другими активностями. На главной сцене прошел фестиваль духовых оркестров при участии творческих коллективов из Коломны, Озер, Каширы и Рязани.

На территории парка Мира прошли мероприятия яблочно-книжного фестиваля: литературная игра «Кулинарные истории» и ботанический квест, который провел ландшафтный архитектор Дмитрий Ойнас.

Музыкальную программу дня наполнили концерт романсов под гитару и вечернее выступление артистов Коломны. Шоу Михаила Брагина и группы «Город 312» украсили праздничный вечер.

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