Более 2,2 тысячи исследований на грипп птиц провели в Подмосковье с января

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковная ветеринарная служба постоянно работает над профилактикой заболеваний сельскохозяйственных животных. С начала года специалисты лабораторий провели 2237 исследований на грипп птиц.

Острая инфекционная вирусная болезнь отличается высокой смертностью и представляет для птицеводческих предприятий серьезную опасность.

Комплекс мер, которые принимает ветслужба Московской области, позволяет поддерживать безопасность жителей региона и всей страны и держать под контролем эпизоотическую обстановку.

В 2024 году специалисты провели более 53 тысяч исследований на грипп птиц.

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