Более 2,2 тысячи исследований на грипп птиц провели в Подмосковье с января
Подмосковная ветеринарная служба постоянно работает над профилактикой заболеваний сельскохозяйственных животных. С начала года специалисты лабораторий провели 2237 исследований на грипп птиц.
Острая инфекционная вирусная болезнь отличается высокой смертностью и представляет для птицеводческих предприятий серьезную опасность.
Комплекс мер, которые принимает ветслужба Московской области, позволяет поддерживать безопасность жителей региона и всей страны и держать под контролем эпизоотическую обстановку.
В 2024 году специалисты провели более 53 тысяч исследований на грипп птиц.
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