Более 22 дворов приведут в порядок в Мытищах к концу года

В 2024 году в Мытищах планируется реконструкция 22 дворов. В них обновят детские площадки, лавочки, урны, благоустроят пешеходные дорожки и сделают парковки. Работы входят в программу благоустройства округа.

Перед началом ремонтных работ преобразят территорию, сохраняя уже существующие элементы, соответствующие стандартам. На данный момент работы уже проводят по девяти адресам округа.

Глава Мытищ Юлия Купецкая обратилась к жителям с просьбой о понимании.

«Ремонтные и строительные работы могут быть шумными и вызвать временный дискомфорт. Просим отнестись с пониманием», — обратилась к жителям Юлия Купецкая.

Подробную информацию о адресах дворов, включенных в программу комплексного благоустройства на 2024 год, а также о сроках проведения работ можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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