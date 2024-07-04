Более 217 тысяч поездок совершили на автобусах до дач в Подмосковье с апреля

Фото: АО "Мострансавто"

Жители и гости Московской области совершили свыше 217 тысяч поездок на дачных автобусных маршрутах за три месяца. Больше всего поездок в этом году жители и гости региона совершили на маршруте № 10 в Шатуре.

Вторым по популярности стал маршрут № 51 в Орехово-Зуеве и № 21 в Раменском округе. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью соцкарт — за указанный период было совершено более 157 тысяч транзакций. Проехать в транспорте также можно по транспортным и банковским картам.

Отмечается, что больше всего сезонных маршрутов работает в Воскресенске, Егорьевске, Ступине и Раменском округах. Они будут курсировать до СНТ до ноября.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт — одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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