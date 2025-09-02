Более 217 тысяч исследований овощей на качество провели в Подмосковье с января

Специалисты государственной ветеринарной службы Подмосковья регулярно следят за качеством овощей в торговых точках региона. С начала года они провели более 217 тысяч исследований такой продукции.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, специалисты взяли более 150 тысяч проб и провели 217 тысяч лабораторных исследований. Они проводили люминесцентную диагностику, дозиметрию, радиологические исследования, нитратометрию, а также оценивали внешний вид, запах и вкус товаров. В результате с продажи сняли 2,5 тысячи килограммов овощей.

«Лабораторный контроль позволяет оперативно выявлять и изымать из оборота товары, не соответствующие стандартам качества», — отметили в министерстве.

Жителей призвали приобретать продукты только в местах, где их продажа официально разрешена. Не стоит покупать овощи на стихийных рынках и возле дорог — они могут быть опасны для здоровья.