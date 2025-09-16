Более 211 тысяч земельных услуг оказали в Подмосковье с начала года

С января по август 2025 года в Подмосковье услугами земельно-имущественного блока воспользовались более 211 тысяч жителей и организаций. Чаще всего обращались за перераспределением земельных участков — свыше 48,5 тысячи заявлений. Об этом сообщили в Минимущества региона.

«С начала 2025 года жителями и предпринимателями Подмосковья было отправлено 211 тысяч электронных обращений за услугами в имущественно-земельной сфере в формате онлайн, это почти на 30 тысяч больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, в текущем году активно меняют и улучшают работу ведомства. Он рассказал, что хорошо зарекомендовал себя новый онлайн-помощник Добробот, который уже проконсультировал сотни жителей и предпринимателей по земельным и имущественным вопросам.

Также недавно заработал сервис для комплексной услуги по выдаче разрешения на использование земельных участков: теперь при заполнении электронного заявления на портале можно загрузить файл с координатами, и система сама сгенерирует схему участка и прикрепит ее в заявление.