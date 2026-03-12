Более 21 тысячи заявок на регистрацию брака подали в Подмосковье с января

В Подмосковье можно онлайн подать заявление на заключение брака. С начала года этой возможностью воспользовались более 21 тысячи раз.

Молодожены могут подать заявку и забронировать даты в популярных местах, включая выездные локации.

«Отрадно, что в топе не только традиционные ЗАГСы, но и наши выездные площадки — их сейчас более 80. В этом году особенно популярны „Патриот“ и усадьба Гребнево. Мы стараемся, чтобы у жителей Подмосковья была возможность заключить брак в любом уголке региона, будь то исторический музей, городской парк или современный лофт. Каждая церемония должна стать незабываемым событием», —сказал глава Минсоцразвития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Лидером по числу забронированных дат традиционно стал июнь. На него пришлось более четырех тысяч записей. Этот месяц пары выбирают из-за теплой погоды и возможности организовать торжество на природе.

В топ самых популярных мест вошли Дворец бракосочетания № 1 в Барвихе, ЗАГС Раменского, ЗАГС в Железнодорожном, ЗАГС в Мытищах и ЗАГС в Королеве. Молодоженов также интересуют выездные площадки: зал торжеств в парке «Патриот», арт-пространство ARTILAND, историческая усадьба Гребнево.

Также в число самых востребованных локаций вошли парк имени Олега Степанова в Серпухове, спорт-комплекс «Юность» и культурно-просветительский центр «Дубровицы» в Подольске, парк «Елочки» в Домодедове, парк-отель «Софрино», парк имени Талалихина в Подольске и Серпуховский историко-художественный музей.

Подать заявление на регистрацию брака можно через «Госуслуги». Все выездные локации доступны по ссылке.