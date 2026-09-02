Более 21 тысячи школьников начали учебный год в Наро-Фоминском округе

Новый учебный год начался в Наро-Фоминском округе для 21 679 школьников, из которых почти две тысячи — первоклассники. Глава округа Роман Шамнэ принял участие в линейке в школе № 3.

Выступая и как руководитель территории, и как отец выпускницы, Роман Шамнэ подчеркнул, насколько волнительным становится этот день для одиннадцатиклассников и их родителей: для них прозвучал последний первый звонок.

Глава пожелал ребятам не бояться трудностей, верить в себя, учиться с удовольствием и уверенно двигаться вперед. Отдельные слова благодарности он адресовал педагогам: несмотря на активное внедрение цифровых инструментов, именно учитель остается тем человеком, который способен вовремя разглядеть талант, поддержать и подбодрить.

В рамках реализации задач, поставленных президентом России, в округе ведется системная работа по развитию образовательной инфраструктуры. К 1 сентября завершен капитальный ремонт трех школ, продолжается завершение работ еще в двух детских садах. В муниципалитете развивают профильные классы, внедряют новые образовательные форматы и обеспечивают педагогов современными цифровыми инструментами.