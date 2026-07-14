Жители Подмосковья воспользовались онлайн-записью в школы 21 тысячу раз за неделю
На прошлой неделе началась вторая волна записи в школу для тех, кто не успел подать документы во время первого этапа, а также для тех, кто хочет отправить ребенка в желаемую школу не по прописке. За неделю онлайн-записью в школу на региональном портале воспользовались свыше 21,4 тысячи раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
Самой популярной услугой на региональном портале стала «Запись в колледж», ею воспользовались свыше 34,7 тысячи раз. Также в рейтинг востребованных госуслуг вошли:
- «Выписка из домовой книги»(более 17,1 тысячи заявлений);
- выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 9,4 тысячи заявок);
- присвоение адреса(более 5,1 тысячи заявлений).
Напомним, что на региональном портале госуслуг доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получать услуги в электронном виде также можно в мобильном приложении «Добродел». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.