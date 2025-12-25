Более 2,1 тысячи проб воды провели в Истре в 2025 году

За 2025 год в муниципальном округе Истра взяли около 2120 проб воды. Контроль качества воды осуществляется в соответствии с действующими санитарными нормами, поэтому каждая проба проходит тщательное исследование по множеству показателей.

Проверки проводились по всей территории муниципального округа Истра. Среди них: Истра, Дедовск, Снегири, Агрогородок, Бужарово, Деньково, Глебовский, Покровское, Павловская Слобода, Синево, Лужки, Новопетровское, Онуфриево и остальные населенные пункты округа.

Контроль осуществляется раздельно по типам воды. Питьевая вода: проведен анализ 590 проб. Каждая из них проверяется на содержание железа, насыщенность кислородом и другие ключевые показатели безопасности. Сточная вода: выполнено исследование 1530 проб, что является важной частью экологического контроля.

Сначала пробу проверяют в собственной лаборатории предприятия, затем проводится дополнительное исследование питьевой воды на радиационную безопасность в Центре гигиены и эпидемиологии Московской области.