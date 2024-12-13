Более 2,1 тысячи котельных Подмосковья оборудуют датчиками к концу года

С начала года в Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации теплового хозяйства. Ее важной частью является установка умных датчиков на котельных, которые оповещают о неполадках и позволяют предотвращать аварии.

Под контролем Министерства энергетики Московской области компании устанавливают умные датчики на котельных, что повышает эффективность управления системой теплоснабжения.

Компания «МТС» уже внедрила интеллектуальные решения на базе интернета в 30 городах Подмосковья. Датчики, установленные более чем на 50 котельных, автоматически передают данные о состоянии коммунальной инфраструктуры в Центр управления регионом. Устройства позволяют диспетчерам дистанционно отслеживать важнейшие параметры в режиме реального времени и получать оповещения на смартфон при отклонениях от нормативов.

Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов подчеркнул, что установка датчиков на котельных — важный шаг к цифровизации коммунального хозяйства. Ожидается, что использование интеллектуальных систем повысит качество и надежность подачи тепла и горячей воды, улучшит управление ресурсами и снизит затраты на аварийные ремонты. До конца года планируется оборудовать датчиками 2105 котельных региона.