Более 207 тысяч земельных услуг оказали в Подмосковье с начала года

Министерство имущественных отношений Московской области оказало более 207,3 тысячи услуг с начала года. Самая популярная — перераспределение земель.

Как рассказали в ведомстве, на втором месте — предварительное согласование предоставления земельных участков и на третьем услуга по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов.

Земельно-имущественные услуги можно получить в удаленном формате. Для этого можно воспользоваться сервисом «Помощь по выбору нужной услуги Минимущества».

Кроме того, сотрудники ведомства регулярно проводят обучающие вебинары, чтобы помочь повысить качество подачи документов на оказание земельных услуг и минимизировать отказы.

С подробной информацией о каждой услуге можно ознакомиться на сайте РПГУ. В каждой услуге имеется четкий регламент, указан подробный список документов, а также есть техподдержка куратора в помощь заявителям.

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