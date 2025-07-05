Более 2000 зрителей пришли посмотреть игру «Легенд футбола» со сборной Дмитрова

Шестой матч сезона «Выходи во двор» в Дмитрове завершился победой «Легенд футбола» со счетом 5:4. Игру посетили более 200 болельщиков, сообщили в подмосковном Минспорта.

Впервые в составе команды-победителя выступил трехкратный чемпион России, обладатель двух Кубков России, двукратный обладатель звания «Вратарь года» Руслан Нигматуллин. Вместе с ним на поле вышли: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Дмитрий Вязьмикин.

«Если бы в моем детстве была такая возможность, наверное, я был бы самым счастливым ребенком. Но у меня в Казани не было таких условий для занятий спортом, поэтому сейчас, когда я встречаюсь с детьми, стараюсь передать весь тот азарт, всю ту любовь к футболу, который у меня есть, для того, чтобы они тоже переняли что-то полезное от одной короткой встречи», — поделился Нигматуллин.

Несменный тренер сборной — трехкратный вице-чемпион СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны как тренер Валерий Гладилин. Комментировали игру профессионалы Олег Жолобов и Виктор Гусев.

Министерство спорта Подмосковья рассказало, что до гала-матча звездные футболисты провели мастер-классы для детей и подростков. Стоит отметить, что перед открытыми уроками «Легенды» пообщались с ребятами, чьи отцы сейчас находятся на передовой. Такие встречи стали традиционными, их инициатором выступило Московское областное региональное отделение Союза женщин России.

Для всех гостей в течение мероприятия работали тематические площадки и интерактивные развлечения, а в конце прошел розыгрыш подарков.

В ведомстве напомнили, что за четыре года состоялось более 40 матчей с любительскими подмосковными командами. Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева и госпрограмме «Спорт России».