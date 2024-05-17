Более 2000 случаев укусов клещей зарегистрировали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 16:21 Более 2000 случаев укусов клещей зарегистрировали в Подмосковье Роспотребнадзор

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Высокий сезон активности клещей продолжается в Подмосковье. По данным Роспотребнадзора Московской области на 16 мая, уже более двух тысяч человек обратились в поликлиники региона с укусами этих кровососущих.

По сравнению с данными на 16 мая 2023 года, количество случаев присасывания клещей стало меньше на 33%.

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Вакцинацию против клещевого энцефалита в поликлиниках Подмосковья сделали уже более пяти тысяч человек с начала года. Среди них 1,5 тысячи детей.

Обработку против опасных насекомых провели на площади около 800 гектаров, в том числе это территории летних оздоровительных учреждений.

Лабораторные исследования по 248 клещам показали наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза в 18,5% случаев. Еще 2% насекомых были переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза человека. Возбудители клещевого вирусного энцефалита и моноцитарного эрлихиоза человека не выявлены.

С начала года в Подмосковье зарегистрировали 34 случая болезни Лайма, что на 13% выше аналогичного периода 2023-го.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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