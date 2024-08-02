Более 2 тысяч школьников из Домодедова отдохнут в летних лагерях

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Ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети участников СВО отдохнут в летних лагерях по льготным путевкам. В городском округе Домодедово этой возможностью воспользуются более двух тысяч детей.

В Домодедове порядка 1400 детей отдохнут в пришкольных лагерях и около 500 — в загородных. Также почти 90 детей отправятся на Черное море и еще 64 человека проведут лето в лагере труда и отдыха на базе школы № 9. Кроме того, 100 детей участников специальной военной операции отдохнут в подмосковном лагере «Литвиново», который считается одним из лучших в России.

«В Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева создаются условия для хорошего отдыха и оздоровления детей. В лагерях есть все для веселого, полезного и интересного времяпрепровождения», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

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