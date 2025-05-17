Более 200 жителей Реутова приняли участие в забеге «Наследники Победы»

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

В Реутове состоялось яркое спортивное мероприятие — традиционный забег, посвященный Дню Победы. В этом году участие в забеге приняло рекордное количество человек — более 200 участников разных возрастов вышли на старт, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны и поддержать здоровый образ жизни.

Соревнования прошли в парке «Фабричный пруд», где бегуны соревновались на дистанциях 650, 1200, 2400 и 4800 метров. Перед началом мероприятия все участники прошли регистрацию, сделали разминку и получили стартовые пакеты.

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

Организаторы особое внимание уделили безопасности — каждый бегун предоставил необходимые документы, включая медицинские справки, подтверждающие готовность к физическим нагрузкам.

Забег завершился церемонией награждения победителей, которая состоялась в 12:00. Это событие вновь подтвердило, что память о подвиге наших предков живёт в таких искренних и объединяющих мероприятиях.

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