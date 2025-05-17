Более 200 жителей Реутова приняли участие в забеге «Наследники Победы»

В Реутове состоялось яркое спортивное мероприятие — традиционный забег, посвященный Дню Победы. В этом году участие в забеге приняло рекордное количество человек — более 200 участников разных возрастов вышли на старт, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны и поддержать здоровый образ жизни.