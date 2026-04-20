Более 200 жителей Подмосковья стали почетными донорами крови с начала года

Ежегодно 20 апреля в России отмечают Национальный день донора крови. С начала года в Подмосковье ими стали 29,7 тысячи человек. При этом 3,7 тысячи поучаствовали в донациях впервые.

Как рассказали в Мособлдуме, с начала года в Подмосковье заготовили 21,7 тысячт литров донорской крови. Это позволило полностью закрыть потребности пациентов.

«Эта дата — повод не только сказать „спасибо“ людям с активной жизненной позицией, но и напомнить, насколько важна эта миссия. За цифрами статистики, которую мы традиционно подводим к этой дате, стоит колоссальный человеческий труд, милосердие и подлинная гражданская зрелость наших жителей. Подмосковье в этом вопросе держит очень высокую планку», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В этом году нагрудным знаком «Почетный донор России» были награждены 234 человека, а всего в прошлом году — 700 жителей.

«Эти люди сдали кровь десятки раз, для них это стало частью образа жизни. Всего в Подмосковье свыше 28 тысяч человек являются почетными донорами. Для них в регионе предусмотрены меры поддержки», — добавил спикер Мособлдумы.

