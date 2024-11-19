Более 200 жителей Подмосковья передали свое оружие для нужд СВО за год

С начала года свыше 200 жителей Подмосковья добровольно передали свои ружья в войсковые части, откуда их направят в зону СВО. О том, как и почему люди отдают личное оружие, в интервью Ксении Жеребцовой рассказал представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин.

«Жители более взрослого возраста обращаются в войсковые части, где они сами когда-то служили, и передают свое оружие для использования в специальной военной операции. Таких у нас уже свыше 200 человек за год», — рассказал Фокин.

На сайте Росгвардии есть специальный функционал для передачи оружия в зону СВО. Там нужно указать свои данные, марку ружья и контакты. В течение двух дней с человеком свяжутся, потом оружие примут на хранение с последующей передачей в зону боевых действий.

«Все пытаются помочь военнослужащим, поэтому делают, что могут. Одни собирают гуманитарную помощь, другие отдают оружие. Ружья, например, очень эффективны в борьбе с дронами. Особенно гладкоствольные, 12-го калибра. Такое оружие изначально предназначено для охоты на пернатую дичь, но справляется и с другими „птичками“», — добавил Антон Фокин.

Узнать подробнее о передаче оружия в зону СВО можно также в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Для владельцев предусмотрена амнистия, если условия хранения ружей и пистолетов оказались нарушены.