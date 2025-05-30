Более 200 жителей переселили из ветхого фонда в Солнечногорске в 2025 году

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» реализуется в Солнечногорске. С начала 2025 года из ветхого фонда переселили 207 жителей.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин сообщил, что программа переселения жителей из аварийного жилья рассчитана на несколько лет. За последние три года в округе было переселено около 500 квартир, из которых 43 — в 2025 году.

В настоящее время администрация округа активно заключает контракты на приобретение порядка 100 жилых помещений, которые будут предоставлены переселяемым нанимателям муниципальных квартир по договору социального найма.

Собственники аварийного жилья имеют возможность продать свои квартиры по фиксированной цене за квадратный метр и дополнительно получить выплату от правительства области в виде жилищного сертификата. Он позволяет оценить стоимость квадратного метра аварийного жилья в размере 174 тысячи рублей.

«Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за возможность собственникам покупать квартиру с дотацией к тем деньгам, которые предоставляют за выкуп жилья. Это позволяет собственникам выбрать в Московской области то жилье, которое им нравится. Дотация в виде жилищного сертификата выплачивается продавцу жилья», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Александр Сорокин также отметил, что в округе ведется строительство нескольких новых жилых домов для переселения. В частности, жилой комплекс «Радость» в поселке Радумля и новый дом в жилом комплексе «Поварово-Молодежный-2» на улице Школьной в поселке Поварово. В жилой комплекс «Радость» будут переселены жильцы из микрорайона ММС-2, а в жилой комплекс «Поварово-Молодежный-2» — из домов № 11, № 12 и № 13 микрорайона № 2 поселка Поварово.

Всего в 2025 году в Солнечногорске после расселения планируют снести 12 аварийных многоквартирных домов.