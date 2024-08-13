Более 200 жителей Ленинского округа приняли участие в форуме «День соседей»

Пятый форум «День соседей» собрал более двухсот жителей Ленинского городского округа во Дворце культуры города Видное. Участники проголосовали за благоустройство округа и обсудили важные инициативы.

В ходе форума озвучили успешные проекты, такие как благоустройство парка «Высота» на улице Ольховой, ремонт дороги на улице Черняховского, замена транспорта на маршруте № 2 от станции Расторгуево до улицы Ольгинской, а также увеличение количества транспорта на маршруте № 379.

Кроме того, участники определили ряд задач, требующих внимания в будущем. Это увеличение и обновление автопарка общественного транспорта в округе, замена и модернизация детских игровых площадок по проспекту Ленинского Комсомола и улице Березовой, оснащение центра «Активное долголетие» и строительство участков тепловых сетей в микрорайоне № 6.

Во время форума прошло голосование за приоритетные инициативы. Жители смогут узнать результаты голосования в своих домовых чатах. Чем больше голосов будет отдано за конкретную тему, тем быстрее начнется ее реализация.

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