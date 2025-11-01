Более 200 жителей Истры приняли участие в субботнике по очистке леса
Активисты муниципального округа Истра во время субботника привели в порядок лесной массив, прилегающий к территории городского кладбища. Волонтеры убрали три кубометра мусора, ликвидировали аварийные деревья и облагородили зеленую зону.
В субботнике участвовали представители муниципальных организаций, лесничества, спортивных и культурных учреждений, а также образовательных комплексов. Для проведения работ привлекли пять машин спецтехники, 20 бензопил и другой инвентарь.
Волонтеры распилили и уложили в штабеля аварийные и поваленные деревья, измельчили ветки с помощью дробилок в технологическую щепу, а также собрали и вывезли около трех кубометров различного мусора, включая металлолом и битое стекло.
По итогам мероприятия добровольцы не только привели в порядок лесную территорию, но и повысили экологическую безопасность в районе городского кладбища.