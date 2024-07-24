Более 200 земельных участков за 1 рубль получили предприниматели Подмосковья

Фото: Мининвест МО

Свыше 160 компаний получили более 200 участков для реализации проектов по импортозамещению с момента запуска программы «Земля за один рубль». Общий объем инвестиций превышает 122 миллиарда рублей.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой, проект «Земля за один рубль» стартовал в Подмосковье в марте 2022 года. Сейчас участниками программы стали уже 162 инвестора.

«Для жителей Подмосковья на территории новых производственных площадок будет создано более 13 тысяч рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

Правительство Московской области оказывает всяческую поддержку предприятиям, в том числе, и с подбором земельных участков.

«Поддержку инвесторы получают как при создании новых, так и при расширении существующих производств по выпуску импортозамещающей продукции», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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